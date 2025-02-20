Antalya'da dolandırıcı kurbanı: Gelen linke tıkladı yüz binler kaptırdı!

Telefonuna gelen linke tıklayan emekli Faruk Gülcemal, telefon bankacılığına girince adına 600 bin TL’lik kredi çekildiğini saptadı. Hukuki süreç başlattığını aktaran Gülcemal, emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek mağdur olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 00:00

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Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladı. Bir anda telefonu kilitlenip kapandı. 24 saat boyunca açılmadı. Ertesi gün soluğu telefoncuda aldı. Telefonunu açtırdı. Fatura ödemek için telefon bankacılığına girince adına 600 bin TL'lik kredi çekildiğini saptadı.



Hukuki süreç başlattığını aktaran Gülcemal, emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek, mağdur olduğunu açıkladı. Gülcemal'in avukatı Furkan Atmaca ise şu hayati uyarıyı yaptı: Bu tür işlemler genellikle gece saatlerinde, 20-25 dakika içinde yapılıyor. Tüm hesaplar boşaltılıp krediler çekiliyor.

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