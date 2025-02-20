Aile hekimliği yönetmeliğinde değişikliğe gidildi! Yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 'Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin Bakanlık tarafından bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda; Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, isteyenlere 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak. Entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunumuna etkin şekilde dahil olacak.
Sağlık Bakanlığı'nca "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" te yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin bilgilendirme geldi. Bu kapsamda; aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açılıyor.
AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİKLERİ ARTIK DAHA KOLAY YAPILACAK
Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek. Bu çerçevede isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak.
Ayrıca, daha önce 4 bin olan kayıtlı nüfusun, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 3 bin 500'e düşmesi sonucu bu sayının üstünde olan nüfus, il sağlık müdürlüklerindeki komisyonca yoğunluğun daha az olduğu yeni açılan aile hekimliği birimlerine aktarılabilecek. Böylece yeni açılan birimler sisteme dahil edilerek hem hizmete erişim kolaylaşacak hem de hizmet kalitesi artacak.
Öte yandan entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimlerinin 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunumuna etkin şekilde dahil olması sağlandı. Bu birimlerde görev yapan aile hekimleri, defin ruhsatı ve yerinde adli ölü muayenesi hizmetlerine dahil edilmeyecek.
RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜK TARAFINDAN TAMAMLANACAK
Aile hekimliği uzmanları artık aile sağlığı merkezinde boş olan her iki birimden birini öncelikli olarak tercih edebilecek, boşalan birimlere öncelikli olarak yerleşebilecek.
Yönetmelikle aile sağlığı çalışanlarının aile hekimince belirleneceği şartı 1 ayla sınırlandırılırken, bu süre içinde aile sağlığı çalışanı bulunamadığında il sağlık müdürlüklerince sözleşme imzalanabilecek.
Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" hükümlerindeki hizmet ihtiyacına göre açılacağı, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından müdürlükçe tamamlanacağı düzenlenen yönetmelikte, merkezlerin tüm ruhsatlandırma işlemlerinin müdürlükçe tamamlanacağı hüküm altına alındı.