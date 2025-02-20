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2025-Kaymakamlık giriş belgesi yayınlandı! Sınav saat kaçta? Sonuç tarihi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Şimdi ise adaylar, sınavın hangi tarihte yapılacağını takip ediyor. Peki 2025-Kaymakamlık sınavı ne zaman? Sınav hakkında bilinmesi gerekenler…

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2025-Kaymakamlık giriş belgesi yayınlandı! Sınav saat kaçta? Sonuç tarihi ne zaman?

Kaymakam Adaylığı Sınavı için giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini içeren sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin resmi sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilirler. Peki 2025-Kaymakamlık sınavı saat kaçta? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 KAYMAKAMLIK SINAVI SAAT KAÇTA?

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecektir. Adayların sınav günü belirtilen saatte hazır bulunmaları ve sınav kurallarına dikkat etmeleri önemlidir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçları, 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler.

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