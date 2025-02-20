2025-Kaymakamlık giriş belgesi yayınlandı! Sınav saat kaçta? Sonuç tarihi ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Şimdi ise adaylar, sınavın hangi tarihte yapılacağını takip ediyor. Peki 2025-Kaymakamlık sınavı ne zaman? Sınav hakkında bilinmesi gerekenler…
Kaymakam Adaylığı Sınavı için giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini içeren sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin resmi sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilirler. Peki 2025-Kaymakamlık sınavı saat kaçta? İşte merak edilenler…
2025 KAYMAKAMLIK SINAVI SAAT KAÇTA?
2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecektir. Adayların sınav günü belirtilen saatte hazır bulunmaları ve sınav kurallarına dikkat etmeleri önemlidir.
KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçları, 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler.