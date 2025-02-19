Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden Sezin Sezgin için aile adalet arayışında!

Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sezin Sezgin'in ailesi, sürücüye verilen ev hapsi cezasının adaletsiz olduğunu belirterek imza kampanyası başlattı. Aile, adaletin yerini bulmasını istiyor.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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Samsun'da Sezin Sezgin (10), trafik kazasında hayatını kaybetti. Sezgin'in ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi verildi. Elektronik kelepçe takıldı. Ancak sürücüye verilen cezanın adalet arayışını zedelediğini belirten Sezgin Ailesi imza kampanyası başlattı.

Acılı aile, ev hapsi kararının yürekleri sızlattığını adalet yerini bulana kadar da haklarını her platformda arayacaklarını söyledi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU

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