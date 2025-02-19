Bebek katilleri hakim karşısında! Yenidoğan Çetesi davasında pes dedirten savunma: Bir iki tane hata yaptıysak...

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 14:07

SU VERME TARTIŞMASI Yoklama sırasında tutuklu sanık avukatı, müvekkiline su vermek istedi. Duruma jandarma engel olmak isteyince, diğer sanık avukatlar ı 'Su vermek suç değil ' diyerek tepki gösterdi. Duruşma salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Savcısının 'Burada alışveriş yapmak yasak' sözleriyle sanık avukatları 'Jandarmalar işini yapmıyor, ilk defa mı duruşmaya giriyoruz, ilk defa mı jandarma görüyoruz' diyerek tepki gösterdi. Salonda bulunan polisler tarafları sakinleştirmek isterken, duruşma tarafların yoklamalarıyla devam etti.

'İLAÇLAR NORMAL BAKANLIK ONAYI GİBİ HASTALARA VERİLİYORDU' Güney Hastanesi Mesul Müdürü tutuklu sanık Doktor Ali Dirik ise " Tanık Oktay Torul benim mobbing yaptığımı ve bu yüzden işten ayrıldığını söylemiştir. Hastaneden ayrılmasının yoğun bakımla hiçbir alakası yoktur. E-imzası şifresini vermediği sürece kimse kullanamaz. Benden önce de yoğun bakımda çalışıyordu. Tanık Erhan Ayvaz yazılı işlere bakıyordu. Kaç yıllık doktorluk yapmış birine zorla bir sorumluluk veremeyiz. Opara bebekte beyin kanaması vardı. Ben hiçbir zaman yoğun bakıma girmedim. Yoğun bakıma giren tüm hastalara Erhan Ayvaz bakardı. Oktay Torul'u çağırdık ve geldi. Kaya bebek dışında 9 bebek vardı. 9 bebek tek tek yaklaşık 1 saat gezildi. Maaşlarını, tazminatlarını alamıyorlar işsizler, tanıklar yönlendiriliyor. Oktay Torul tek tek hastalara baktığını bana değil herkese sorun. Sorumluluğu almış imzası var. Kaç yıllık doktor, mobbing yapılmamış ben niye zorla imza attırayım" dedi.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM' SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katılan sanık Ecem Erol, "Tanıkları tanımadığım için ekleyeceğim birşey yok takdir mahkemenizindir" dedi. Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel tanık beyanlarına karşı, "Opara bebeğin kötüleştiğini ilk ben gördüm ben fark ettim. Tape kayıtlarında Şenay Çalıkoğlu'nun Hakan Doğukan Taşçı ile bebek dağılımlarımı yaptığını söylemiştir. Bir kusurum yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı. (Takvim.com.tr)

'DOLANDIRICI FIRAT SARI İLE MÜCADELE ETTİM'

Sanık Ali Dirik, "Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu çıktı konuştu. 'Ben yaşlı bir insanım 10 yıldır hastaneye gelmiyorum' diyor hepsi yalan beyan. Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu her gün gelirdi. Cumartesi günleri de gelirdi. Elden alınan paraları akşam 5'te bankaya yatıyordu. Ben erişkin yoğun bakımda olduğum için aktiftim. Yenidoğan yoğun bakımda Fırat Sarı ile anlaşmazlık yaşamışız, ben oraya doktor, hemşire sağlamışım. Yenidoğana baktım diye işletmesini mi yaptım anlamına geliyor ? COVİD-19 zamanı kimse bakmadı acile, Dahiliye servisine ben baktım işletmesini ben mi aldım demek oluyor ? Burada başhekimlere sordunuz 'Ondan, bundan haberim yok' dediler ama tutuksuz yargılanıyorlar. Bunları kabul etmiyorum. Bizim Güney Hastanesi özelinde tutuklu yargılayacağınız tek kişi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu. İlaç SGK'ya fatura edilemeyen bir ilaç.Evrakları imzalatın SGK'ya fatura edelim diyerek Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu, Batuhan'ı göndermiş. Ali beyden habersiz kullanalım SGK'ya fatura edelim. Nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu bulunuyorum. Ben dolandırıcı değilim ben tam tersi dolandırıcı Fırat Sarı ile mücadele ettim. Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu bana set oldu. Fırat Sarı ile tartışmamda 'Sen kimsin ki?' dedi. Bununla uğraşıyorum, Fırat Sarı'yı göndermesiyle uğraşıyorum. Fırat Sarı ile bir hesabım var mı? Yok, tape kayıtlarım yok. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'HASTALARA KULLANIYORUZ DEDİLER İNANMADIM'

Tutuklu sanık Ali Dirik, "İlaç konusunda Yavuz Engin Savcım bana sordu. Mantar ilaçı, ağır ilaç. Hastanenin yenidoğan sorumlusu bu ilacı çekmiş. Hüseyin Günay sorumlu. Erişkin yoğun bakımda kullanılıyor. Bu ilaç yoğun bakımlarda mantar tedavisinde kullanılır. Damar yolundan verilir. Ağır bir ilaçtır hem erişkin hem bebek yoğun bakımda kullanılır. Başhekimliğe çağırdığımda yatan 'Hastalara kullanıyoruz' dediler inanmadım. Hemşireleri çağırdım. 'Kullanıyor musunuz, tanıyor musunuz?' dedim 'Hayır' dediler. Bu ilacın hepsini yenidoğana çekmişler. Nöbet listesi, 7/24 poliklinik yoğunbakım kaç doktor gerekiyor iki kadrom ve talebim var diyorum. Bakanlık kadro vermiyor. Sanık olması gerekirken tanık olarak yargılanıyor Oktay Torul. Ne de olsa Ali Dirik içeride. Kamera kaydı konusu, denetim geldiğinde yukarı çıktım eşlik ettim. Serdar dosyaları alıp hastaları inceledi. Bilgi işlemci Batuhan ile karşılaştım. Saat 2-3 gibi iki polis geldi. Kamera kaydını istediler. Bende 'Verdiniz mi' dedim onlarda 'Kamera kayıtlarında sıkıntı varmış silinmiş' dediler. Bunlar olduysa sorumlu ben değilim hastane sahibi. Ben silindiğine şahit olmadım. 5 tane hard disk var 2 tanesi bozuk dediler. Anbizon denen ilaçta sıkıntı çıkınca Fırat Sarıyı aradım, tartışma büyüdü sonra Currosorf'lerde de sıkıntı olduğunu gördüm. Sert şekilde tartıştık. Ben dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmada, Rıza Keykudad avukatı Ali Dirik'e soru sormak istedi. Duruşmada Ali Dirik'in avukatı itiraz etti. Avukat, 'İlk duruşmada çay içme bahanesiyle ağzından laf almaya çalıştın' sözlerinin ardından sanık avukatları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, mahkeme başkanının müdahalesi sonrası sona erdi.

'EPİKİRİZİNİ, ÖLÜM BELGESİNİ BEN YAZMADIM'

Tutuklu sanık Şeyhmus Çelik, "Hakkari Yüksekova'da başhekimlik yaptım. En son Başakşehir Hastanesi'nde çalıştım. Ayın 13'ünde Birinci Hastanesinde çalışırken doktor Rıza Keykubat ve eşiyle anlaşma yaptık. Fırat Sarı Güney Hastanesi'nden ayrılırken haberim yoktu. Kaya bebeği hastaneye gelişi ameliyata alınışından vefatına kadar hiçbir şekilde görmedim. Kaya bebekten hiçbir şekilde haberim yoktu. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimde öğrendim. Yenidoğan monitörü bozuk diyenler yalan söylüyor. Monitörlerle hasta takip edilir. Kaya bebeği görmediğim gibi Opara bebeği de görmedim. Serdarova bebeği de görmedim. Ben dosyasını, epikrizini yazmadım, ölüm belgesini yazmadım. Opara'nın dosyasını yazmadım. Serdarova'nın vefat ettiği zaman dosyasını doldurmadım, yazmadım. İncelenmesini istiyorum. Opara bebeğin de dosyasını yazmadım her iki bebek için ortaya atılanlar sahtedir" dedi.