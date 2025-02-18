Metal vurgunu!

Ankara’da Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Deniz Ilgan, sekreteri Erdinç Koç’u silahla öldürdükten sonra kendini de ağır yaraladı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ilgan, hastanede tedaviye alındı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanlığı'nda meydana geldi. İzmir Caddesi üzerinde 5 katlı binanın 4'üncü katında faaliyet gösteren sendikada Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında tartışma çıktı. Ilgan, yanında bulunan tabanca ile Erdinç Koç'u başından vurdu.



Ilgan, daha sonra namluyu kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan Deniz Ilgan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ilgan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasında sendikal faaliyetler konusunda anlaşmazlık bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN