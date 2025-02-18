Doktor değil maganda! Hastalara biber gazı sıktı

İstanbul'da psikiyatri doktorluğu yapan Okan Kemal Kaplan, hastalara biber gazı sıktı. Elektro şok cihazıyla korku saldı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesinde, psikiyatri doktorluğu yapan Okan Kemal Kaplan, hastalara biber gazı sıktı. Elektro şok cihazıyla korku saldı. Ardından personele silah göstererek tehditler yağdırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Doktorun, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edildi.



Şüpheli doktorun ev ve aracında yapılan aramalarda ise 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, doktor hakkında disiplin yönünden işlem başlatıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİ

Okan Kemal Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi ve savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimlik tarafından "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

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