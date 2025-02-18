Ankara (ASKİ) su kesintisi 18 Şubat: Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler
Ankara'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. ASKİ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. 18 Şubat itibarıyla birçok bölgede belirli saatler boyunca su kesintisi yaşanacak. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte güncel su kesintisi programı…
Ankara'da planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Başkent'in üç ilçesinde belirli saatler boyunca su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar 18 Şubat tarihli güncel kesinti programını araştırıyor. İşte ASKİ'nin su kesintisiyle ilgili son açıklamaları…
18 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.02.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesin de sıfır basınç testi uygulamasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmı
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00
Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle Yenimahalle istasyonumuz faaliyetini durdurmuş olup, bazı Mahallelerimizde su kesintisi yaşanmıştır. Çalışma Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ , AVCILAR MAHALLESİ , KAYALAR MAHALLESİ, KALETEPE MAHALLESİ, BURÇ MAHALLESİ, BARIŞTEPE MAHALLESİ.
KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00
Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Etlik ,Ayyvalı ,Aşağı Eğlence ,Emrah İncirli, Sancak Tepe ,Şehit Kubilay , Yükseltepe ,Esentepe ,Yayla ,Kuşçağız ,Pınarbaşı Uyanış ,Tepebaşı, Yeşilöz ,Yeşiltepe ,Kamil Ocak , Çladıran ,Aktepe ,Köşk ,23 Nisan ,Bademlik ,Ufuktepe ,Kanuni ,Atapark, Bağlarbaşı ,Adnan ,Menderes, Basınevleri Mahalleleri.