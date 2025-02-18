2025-MSÜ sınavı bu hafta mı, kaç saat sürüyor? Hangi derslerden toplam kaç soru var?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınav yerlerini ve diğer gerekli bilgileri öğrenmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak belgelerini indirebilirler. Peki MSÜ sınavı kaç saat sürüyor? İşte MSÜ sınavının tarih ve saati!
2025-MSÜ için geri sayım başladı. Adaylar sınavın tarihi ve süresi hakkında bilgi almak için kılavuzdaki ayrıntılara odaklanıyor. Ayrıca sınava girecek olanlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından sorumlu olacak. Peki 2025-MSÜ sınavı bu hafta mı? İşte sınav hakkında merak edilenler…
2025 MSÜ SINAVI BU HAFTA MI?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) bu hafta, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.