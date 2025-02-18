2025-MSÜ sınavı bu hafta mı, kaç saat sürüyor? Hangi derslerden toplam kaç soru var?

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 11:05

2025-MSÜ için geri sayım başladı. Adaylar sınavın tarihi ve süresi hakkında bilgi almak için kılavuzdaki ayrıntılara odaklanıyor. Ayrıca sınava girecek olanlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından sorumlu olacak. Peki 2025-MSÜ sınavı bu hafta mı? İşte sınav hakkında merak edilenler…