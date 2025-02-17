Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianame hazırlandı: 15 kişi hakkında 5 yıl hapis istemi
Türkiye'de infial olan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 2 ayrı iddianamede 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı.
15 KİŞİ HAKKINDA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu.