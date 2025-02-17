Muğla’da akılalmaz olay! 48 yıl sonra gerçek babası DNA testiyle ortaya çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce hayatını kaybeden Fatma A.'nın, geçmişte yasak aşk yaşadığı, dünyaca ünlü tatil beldesi Akyaka'nın o dönemki muhtarı ve en zenginlerinden biri olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Bu sırrı saklayan Fatma A., kızı Berrin N.'yi (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. 1982'de ormanlık alanda eşi ile birlikte yakaladığı Uyanık'ı öldürdü. Cezası biten Mahir A. tahliye oldu. Berrin N, 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi.

MAHİR DEĞİL MUSTAFA

Büyük bir şok yaşayan Berrin A., avukat Varol Turbay aracılığıyla ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Daha sonra kütükteki babası Mahir A.'ya DNA testi yapıldı. Mahir A.'nın, Berrin N.'nin babası olmadığı anlaşıldı. Ardından da Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı. DNA testinde Berrin'in, biyolojik babasının yüzde 99 oranında Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.



MEZAR 2 KEZ AÇILDI

41 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma A.'nın mezarları 2 kez açıldı. Örnekler alındı.