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Bütçe dostu elektrikli araçlar: Türkiye'deki en ucuz modeller…

Şubat 2025 yılı itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listesi ve çevre dostu araçlar merak ediliyor. Birçok kişi, markaların uygun fiyatlı modellerini takip ediyor. İşte elektrikli otomobillerin fiyat listesi…

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 12:32
Bütçe dostu elektrikli araçlar: Türkiye’deki en ucuz modeller…

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    Elektrikli araçlar, özellikle düşük karbon salınımı ve uzun vadeli enerji verimliliği açısından tercih ediliyor. Elektrikli araçların fiyatları genellikle batarya kapasitesi, motor gücü ve teknolojik özelliklere göre değişkenlik gösteriyor. Peki Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araçlar hangisi? İşte modeller…

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMI ARTTI

    Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, özellikle yerli otomobil TOGG'un piyasaya çıkmasının ardından büyük bir artış gösterdi. 2023 sonunda trafikteki elektrikli araç sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 129,6 oranında bir artışla 183 bin 776'ya ulaşmış durumda. 2011 yılında yalnızca 24 elektrikli aracın kaydı bulunurken, 2019 yılında bu sayı 1.000'i aşmıştı. 2023'te ise bu sayı 80 bin 43'e ulaşarak ciddi bir ivme kazandı. 2024 itibarıyla Türkiye'deki toplam trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 232 bin 458 olarak hesaplandı, bu araçların yüzde 1,1'lik kısmı elektrikli araçlardan oluşuyor.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    HİBRİT OTOMOBİLLERİN KULLANIMI YÜKSELDİ

    Elektrikli araçların artışı kadar hibrit araçlar da Türkiye'de büyük bir ivme kazandı. 2020'de 33 bin 690 hibrit araç varken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 391 bin 296'ya çıkarak 5 yılda 12 katına (yüzde 1061) yükseldi. Hibrit otomobillerin tercih edilmesindeki artış, çevreye duyarlı ve yakıt verimliliği yüksek araçlara olan talebin artmasından kaynaklanıyor.

    Öte yandan, geleneksel motorlu araçlardaki artış ise daha sınırlı oldu. Benzinli araç sayısı, 5 yıl içinde yüzde 53,3 artarak 4 milyon 908 bin 203'e ulaşırken, dizel araç sayısı yüzde 10 artarak 5 milyon 541 bin 441'e yükseldi. LPG'li araç sayısındaki artış ise yüzde 7,5 oranında oldu ve 5 milyon 172 bin 471'e ulaştı.

    Bu veriler, Türkiye'deki otomobil piyasasında çevre dostu araçların artan ilgisini ve geleneksel motorlu araçlara kıyasla elektrikli ve hibrit araçların büyüyen pazar payını gösteriyor.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    TÜRKİYE'DEKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYAT LİSTESİ

    🔴 BYD Dolphin - 1.284.500 TL

    🔴 Opel Corsa-e - 1.349.900 TL

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    🔴 MG4 - 1.379.000 TL

    🔴 Fiat 600e - 1.405.900 TL

    🔴 Togg T10X - 1.440.000 TL

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    🔴 Peugeot e-208 - 1.463.000 TL

    🔴 Fiat 500e - 1.479.900 TL

    🔴 BYD ATTO3 - 1.494.500 TL

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    🔴 Kia EV3 - 1.499.000 TL

    🔴 Citroen e-C4X - 1.500.000 TL

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