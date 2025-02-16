Erzurum Palandöken’de çığ şans eseri yasak alana düştü!

Erzurum Palandöken'de kayak yapmaya kapalı alana dün sabah saatlerinde çığı düştü.

Heyecan yaratan olaydan sonda açıklama yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Yapılan çalışmalar neticesinde herhangi bir yaralanan ölen olmadığını tespit ettik. Olayın meydana geldiği alan Yusuf'un Deresi tabir edilen kayak yapmaya kapalı bir alan. Açık olan pistlerde sıkıntı yok, risk yok. Güvenle kayak yapabilirler. Bizim kayağa yasaklı alan ilan ettiğimiz, uyarı levhalarını astığımız yerlere lütfen girmesinler. Yusuf'un Deresinde, kayağa yasaklı alanda kayak yapan 3 vatandaşımız ile bir yabancıya gerekli idari müeyyide uygulandı" dedi.