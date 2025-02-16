Araştırmacılar antik Mısır mumyalarının "güzel koktuğunu" tespit etti!

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya üzerinde yapılan incelemelerde, küçük tüpler ve pompalar kullanılarak koku örnekleri alındı.

Analizler sonucunda, mumyalarda "odunsu", "baharatlı" ve "tatlı" kokuların bulunduğu belirlendi. Araştırma ekibinden UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, elde edilen bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Filmler ve kitaplarda, mumyaların kötü kokular yaydığına dair genel bir algı var. Ancak analizlerimiz, mumyaların hoş kokulara sahip olduğunu ortaya koydu" dedi.

Ljubljana Üniversitesi'nden kimya profesörü Matija Strlic ise önce cesetlerde çürümeye dair ipuçlarına ulaşma endişesi taşıdıkları ancak böyle bir bulguya rastlamadıklarını vurgulayarak, mumyaların korunma açısından müzedeki ortamın oldukça iyi olduğuna işaret etti. Strlic, mumyalardan gelen kokuların onların hangi sınıftan olduğuna ilişkin ipuçları sunduğunu kaydederek, konunun arkeolojinin de ilgi alanına girebileceğini belirtti.