Adıyaman’da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Osman Can Yasılak (4.5), kuzeniyle oyun oynarken 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, annesinin ve çevredekilerin yardımıyla köpeklerin pençesinden zorla kurtarıldı.

Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Osman Can Yasılak'ın durumu hakkında bilgi veren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Xudu Xudiyev, "Hastaya uygun tedavilere başlandı. Şu an durumu yakından takip ediliyor. Kuduz riskine karşı önlemleri aldık. Tedavisi iyiye giderse sonrasında doku onarım aşamasına geçeceğiz" şeklinde konuştu.