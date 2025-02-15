En sadık 3 burç: Gözleri sizden başkasını görmez!

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Sadakat, herkesin aradığı ama kolay bulamadığı bir özellik! Bazı burçlar vardır ki sevdiklerine öyle bir bağlanır ve gözleri başka kimseyi görmez. Onlar için aşk, dostluk ve bağlılık vazgeçilmezdir. Peki, astrolojiye göre en sadık burçlar hangileri? İşte sevdi mi tam seven ve asla terk etmeyen 3 burç...

(Takvim Foto Arşiv) Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) Boğa burçları, sağlam karakterleri ve güvenilir yapılarıyla bilinir. Birini hayatlarına aldıklarında kolay kolay bırakmazlar. Duygularını derin yaşarlar ve sadakatten asla ödün vermezler. Onlar için sevgi, kısa vadeli bir his değil bir ömür süren bir bağlılıktır.