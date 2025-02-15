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En sadık 3 burç: Gözleri sizden başkasını görmez!

Sadakat, bir ilişkide en çok aranan özelliklerden biri. Peki, astrolojiye göre en sadık burçlar hangileri? İşte aşkına, dostuna ve sevdiklerine bağlılığıyla bilinen 3 burç...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 23:49
En sadık 3 burç: Gözleri sizden başkasını görmez!

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    Sadakat, herkesin aradığı ama kolay bulamadığı bir özellik! Bazı burçlar vardır ki sevdiklerine öyle bir bağlanır ve gözleri başka kimseyi görmez. Onlar için aşk, dostluk ve bağlılık vazgeçilmezdir. Peki, astrolojiye göre en sadık burçlar hangileri? İşte sevdi mi tam seven ve asla terk etmeyen 3 burç...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

    Boğa burçları, sağlam karakterleri ve güvenilir yapılarıyla bilinir. Birini hayatlarına aldıklarında kolay kolay bırakmazlar. Duygularını derin yaşarlar ve sadakatten asla ödün vermezler. Onlar için sevgi, kısa vadeli bir his değil bir ömür süren bir bağlılıktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

    Akrepler, duygularını derinlemesine yaşayan ve sevdiklerine tam anlamıyla bağlanan burçlardandır. Onlarla bir ilişkiye başladıysanız sizi kolay kolay bırakmazlar. Ancak güvenlerini sarsarsanız bir daha asla geri dönmezler. Sadakatleri sonsuz ama bir o kadar da kırılgandırlar.

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    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

    Oğlak burçları, hayatta disiplinli ve kararlı olmalarıyla bilinir. İlişkilerinde de aynı prensipleri uygularlar. Birine bağlandıklarında sadakatleri sorgulanamaz. Onlar için ilişkiler, ciddiyet ve güven üzerine kurulur. Oğlaklar, bir kez sevdiyse sonuna kadar yanınızdadır.

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