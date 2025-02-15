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Türk Halk Müziği sanatçısı "Kahtalı Mıçe"den acı haber!

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Mustafa Aslan, bir yıla yakın süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. 74 yaşındaki sanatçı Antalya'da yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 05:23 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 05:37
Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçeden acı haber!

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    Yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), Antalya'da vefat etti.

    6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından video paylaşarak sevenlerinden dua isteyen Kahtalı Mıçe, son haliyle sevenlerini endişelendirdi. Kahtalı Mıçe'nin paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı şifa dileğinde bulunarak dualar etti. Bağırsaklarında iki kitle tespit edilen ve bu nedenle tedavi gören Mıçe, kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi.

    Kahtalı Mıçe. (Takvim.com.tr)Kahtalı Mıçe. (Takvim.com.tr)

    Kahtalı Mıçenin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istediKahtalı Mıçenin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi
    Kahtalı Mıçe'nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi
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