Iyzico Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: iPhone 16 Pro Max, Apple Airpods 4 ve Philips Espresso Makinesi sahiplerini buldu

iPhone 16 Pro Max 256 GB, Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi ve Apple AirPods 4 Bluetooth Kulaklık ödüllü Iyzico Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte asil ve yedek talihliler...
iPhone 16 Pro Max 256 GB, Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi ve Apple AirPods 4 Bluetooth Kulaklık ödüllü Iyzico Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte asil ve yedek talihliler...
iPhone 16 Pro Max 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler
Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler
Apple AirPods 4 Bluetooth Kulaklık kazanan asil ve yedek talihliler