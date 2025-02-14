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İstanbul namaz vakitleri: Yatsı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

İstanbul namaz vakitleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Akşam ezanı bugün 18:44 itibarıyla okundu. Peki, İstanbul'da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Diyanet takvimine göre İstanbul'da haftalık namaz vakitleri...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:00 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:07
İstanbul namaz vakitleri: Yatsı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

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    İstanbul namaz vakitleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Akşam ezanı bugün 18:44 itibarıyla okundu. Peki, İstanbul'da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Diyanet takvimine göre İstanbul'da haftalık namaz vakitleri...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    14 Şubat (bugün) akşam ezanı kaçta okunuyor?

    İstanbul'da bugün akşam ezanı saat 18:44 itibarıyla okundu.

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    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    14 Şubat (bugün) yatsı ezanı kaçta okunuyor?

    Diyanet takvimine göre İstanbul'da bugün yatsı ezanı 20:04'te okunacak.

    (Diyanet)(Diyanet)

    İstanbul'da haftalık namaz vakitleri nasıl, saat kaçta?

    Diyanet takvimine göre İstanbul' da namaz vakitleri yukarıdaki gibidir.

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