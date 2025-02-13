Kimsenin aklına gelmezdi; Sevgililer Günü’nde hangi burç ne hediye alır?

Sevgililer Günü , sevginizi en özel şekilde ifade etmek için mükemmel bir fırsat. Ancak hediye seçimi bazen kafa karıştırıcı olabilir. İşte her burca uygun yaratıcı hediye önerileri...

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Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Koç burçları cesur, enerjik ve maceracı ruhlarıyla tanınır. Sürprizlere bayılırlar, hatta küçük bir adrenalin patlaması bile onları mutlu edebilir. Bu yüzden onlara heyecan verici bir deneyim hediye etmek, Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılabilir.

Hediye önerisi: Hızlı bir araba sürüşü deneyimi, paraşütle atlama veya doğa yürüyüşü gibi macera dolu bir etkinlik.