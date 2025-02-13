İstanbullu rotayı o şehre çevirdi! Kiralık daireler 3 bin TL’den başlıyor

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Neden az nüfuslu şehirler tercih ediliyor?

Küçük şehirler, yoğun ve stresli büyükşehir hayatından uzaklaşıp daha sakin bir yaşam sürmek isteyen emekliler için cazip bir alternatif sunuyor. Bu şehirlerde yaşam maliyetleri büyük şehirlere göre daha düşük, kiralar ve günlük harcamalar daha uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Ayrıca sakin bir yaşam ve doğayla iç içe olma imkanı, stresli şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.