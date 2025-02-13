İstanbullu rotayı o şehre çevirdi! Kiralık daireler 3 bin TL’den başlıyor

İstanbul'da yaşam şartlarının zorlaşması bölgedeki vatandaşları farklı şehirlerde gayrimenkul yatırımları yapmaya yönlendirdi. Özellikle emekli nüfus tarafından daha sakin iller araştırılıyor. Isparta, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan stratejik konumuyla ve düşük kira oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki, kentte kiralar nasıl? İşte merak edilen detaylar…
(Takvim Foto Arşiv)
Küçük şehirlerde fiyatlar düşüyor
İstanbul'daki geçim endişesi, Isparta ve benzeri küçük şehirlerde gayrimenkul yatırımlarını artırırken kentte uygun fiyatlı daire seçenekleri de dikkat çekiyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Peki, kiralık dairelerde fiyatlar nasıl?
1+1 Daireler: 3.500 TL – 4.500 TL arasında
2+1 Daireler: 4.500 TL – 5.500 TL arasında
3+1 Daireler: 5.000 TL – 6.000 TL arasında
(Takvim Foto Arşiv)
Bu fiyatlar, şehrin merkezine uzak olan bölgelerde daha uygun tutarlarda kiralanabiliyor. Aynı zamanda, dairenin konumu ve özelliklerine göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.