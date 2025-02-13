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İstanbullu rotayı o şehre çevirdi! Kiralık daireler 3 bin TL'den başlıyor

İstanbul'da yaşam şartlarının zorlaşması bölgedeki vatandaşları farklı şehirlerde gayrimenkul yatırımları yapmaya yönlendirdi. Özellikle emekli nüfus tarafından daha sakin iller araştırılıyor. Isparta, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan stratejik konumuyla ve düşük kira oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki, kentte kiralar nasıl? İşte merak edilen detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 16:07
İstanbullu rotayı o şehre çevirdi! Kiralık daireler 3 bin TL’den başlıyor

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    İstanbul'da yaşam şartlarının zorlaşması bölgedeki vatandaşları farklı şehirlerde gayrimenkul yatırımları yapmaya yönlendirdi. Özellikle emekli nüfus tarafından daha sakin iller araştırılıyor. Isparta, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan stratejik konumuyla ve düşük kira oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki, kentte kiralar nasıl? İşte merak edilen detaylar…

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Küçük şehirlerde fiyatlar düşüyor

    İstanbul'daki geçim endişesi, Isparta ve benzeri küçük şehirlerde gayrimenkul yatırımlarını artırırken kentte uygun fiyatlı daire seçenekleri de dikkat çekiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peki, kiralık dairelerde fiyatlar nasıl?

    1+1 Daireler: 3.500 TL – 4.500 TL arasında

    2+1 Daireler: 4.500 TL – 5.500 TL arasında

    3+1 Daireler: 5.000 TL – 6.000 TL arasında

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu fiyatlar, şehrin merkezine uzak olan bölgelerde daha uygun tutarlarda kiralanabiliyor. Aynı zamanda, dairenin konumu ve özelliklerine göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Neden az nüfuslu şehirler tercih ediliyor?

    Küçük şehirler, yoğun ve stresli büyükşehir hayatından uzaklaşıp daha sakin bir yaşam sürmek isteyen emekliler için cazip bir alternatif sunuyor. Bu şehirlerde yaşam maliyetleri büyük şehirlere göre daha düşük, kiralar ve günlük harcamalar daha uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Ayrıca sakin bir yaşam ve doğayla iç içe olma imkanı, stresli şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

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