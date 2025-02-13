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Bingöl'de can pazarı! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 ölü ve 32 yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta otobüste 44 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Şu anda ekiplerimiz otobüsü şarampolden çekmeye ve altında kalan varsa yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımızı çıkarma gayreti içindeler." dedi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:45 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 22:26
Bingöl’de can pazarı! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

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    Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi.

    Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı!

    ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

    Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (DHA)Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (DHA)

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti 32 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bingöl'de yolcu otobüs devrildi: 4 ölü, 32 yaralı!

    BİNGÖL VALİSİ BÖLGEYE GELDİ

    Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

    Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün saat 20.00 sıralarında Genç istikametine 8 kilometre kala Selvi kavşağını geçtikten sonra aşırı buzlanma nedeniyle de keskin virajda kontrolden çıkarak kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.

    Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)

    Otobüste 44 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Usta, şunları ifade etti:

    "Şoför, muavin, yardımcı şoför ve 41 yolcu var. AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz olay yerine geldiler. İlk belirlemelere göre şu anda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlardan 3'ü şu anda otobüsün altında, biri Genç Devlet Hastanesinde vefat etti. 24 yaralı Genç Devlet Hastanesine, 8 yaralı da Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şu anda ekiplerimiz otobüsü şarampolden çekmeye ve altında kalan varsa yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımızı çıkarma gayreti içindeler. Bu elim kazadan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da sabır diliyorum. Berat Kandili'nde böyle bir kazanın olması çok üzücü."

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