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'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı! 16 yaşındaki Kemal Aksüzek aranıyor

Isparta'da, pazartesi günü ava gideceğini belirterek evden ayrılan, 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aksüzek'in bulunması için insansız hava araçları, termal kameralar ve 144 kişilik ekiple yapılan aramadan sonuç alınamadı.

İHA İHA
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:47
’Ava gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı! 16 yaşındaki Kemal Aksüzek aranıyor

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    Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki Kemal Aksüzek için arama çalışmaları devam ediyor.

    AFAD, JAK, UMKE ekiplerinden oluşan 144 kişilik ekip, kayıp Kemal Aksüzek için arama tarama çalışması yürütüyor.

    kayıp Kemal Aksüzek. (İHA)kayıp Kemal Aksüzek. (İHA)

    Arama çalışmalarında Antalya'dan getirilen kadavra köpeği ile arama kurtarma ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

    AVA ÇIKTI SONRA HABER ALINMADI
    Anne Zeliha Aksüzek, gazetecilere, köyde çobanlık işiyle uğraştığını söyledi. Rıza göstermediği halde oğlunun pazartesi günü saat 9.00 gibi evden ava çıktığını belirten Aksüzek, "Daha sonra saat 11.00 gibi tekrar eve gelmiş ve tekrar çıkmış. Sonrasında ise haber alamadık" dedi.

    Kayıp oğlunu telefonla aradıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatan Aksüzek, "Babası araziye aramaya çıktı. Gidebileceği yerlere kendimiz baktık. İyice gecikmeden jandarmayı arayalım dedim" ifadelerini kullandı.

    16 yaşındaki Kemal Aksüzek'i arama çalışmaları sürüyor. (İHA)16 yaşındaki Kemal Aksüzek'i arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

    Isparta Valisi Abdullah Erin, 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Erin, 10 Şubat 2025 tarihinde saat 21.35'te gelen ihbar üzerine harekete geçildiğini ve arama çalışmalarının üçüncü gününde de aralıksız devam ettiğini belirtti.

    Anne Zeliha Aksüzek. (İHA)Anne Zeliha Aksüzek. (İHA)



    Valiliğin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Eğirdir Komando Tugayı, askeri birlikler, AFAD ve çeşitli kurumlardan gelen ekiplerin de destek verdiğini belirten Vali Erin, "Antalya ve Afyon başta olmak üzere komşu illerden de takviye ekipler çalışmalara katıldı. Şu ana kadar 11 kilometrekarelik bir alan tarandı ve belirlenen bazı bölgelerin ise birkaç kez kontrol edildi" dedi.

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