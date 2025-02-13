’Ava gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı! 16 yaşındaki Kemal Aksüzek aranıyor

Anne Zeliha Aksüzek. (İHA)





Valiliğin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Eğirdir Komando Tugayı, askeri birlikler, AFAD ve çeşitli kurumlardan gelen ekiplerin de destek verdiğini belirten Vali Erin, "Antalya ve Afyon başta olmak üzere komşu illerden de takviye ekipler çalışmalara katıldı. Şu ana kadar 11 kilometrekarelik bir alan tarandı ve belirlenen bazı bölgelerin ise birkaç kez kontrol edildi" dedi.