SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bugün idrak edilecek! Berat Kandili'nde hangi dualar okunur?

Şaban ayının 15. gecesi, Ramazan'ın müjdecisi ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar aralandığı Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirip rahmet ve mağfirete ulaşmak isteyenler Berat Kandili günü okunabilecek duaları araştırıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi dualar okunmalı? İşte mübarek gecede okunması önerilen dualar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:27
Bugün idrak edilecek! Berat Kandili’nde hangi dualar okunur?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şaban ayının 15. gecesi, Ramazan'ın müjdecisi ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar aralandığı Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirip rahmet ve mağfirete ulaşmak isteyenler Berat Kandili günü okunabilecek duaları araştırıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi dualar okunmalı? İşte mübarek gecede okunması önerilen dualar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peygamberimiz (S.A.V) Berat Gecesi nasıl dua ederdi?

    Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı.

    Berat Kandili ne zaman?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

    "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Berat Kandili'nde hangi dualar okunur?

    "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ANLAMI

    "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

    İstiğfar

    Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

    Fatiha-i Şerife

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayet'ül-Kürsî

    Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    Mansur Yavaş’ın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?
    Binance
    CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya’ın ardından Pakistan’da
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    ABD istihbaratından İsrail raporu! Tel Aviv Tahran’ı mı vuracak?
    Kar İstanbul’u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni gelişme! İsim isim faaliyetleri listelendi
    Fenerbahçe’den milli yıldız hamlesi! Transfer için teklif yapılacak
    Trump ve Putin’ten telefonda ilk temas! Buluşma adresi Suudi Arabistan
    CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım
    Hem erken emeklilik hem de para iadesi: Borçlanma yapanlar dikkat! Vergi indirimi ile ne kadar ödeme geri alınır?
    Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı
    Beşar Esad’ın oğlu Hafız devrim gecesini anlattı X hesabı patladı! Rusya’ya nasıl kaçtılar?
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkmaar maçında milli yıldızı takibe alacak
    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...