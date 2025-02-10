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Yağız Gönüler'den İstanbul'a tasavvufi bir yolculuk: İstanbul Tasavvuf Atlası

Yazar Yağız Gönüler, İstanbul'un binlerce yıllık kültürel mirasından ilham alarak "İstanbul Tasavvuf Atlası" adlı kitabını kaleme aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Yağız Gönüler’den İstanbul’a tasavvufi bir yolculuk: İstanbul Tasavvuf Atlası

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    İstanbul, binlerce yıllık tarihi ile dünya başkentiydi... Kültürel mirası ile herkese emanetti. Yazar Yağız Gönüler İstanbul'un bu mirasından yola çıkıp İstanbul Tasavvuf Atlası adlı bir kitap yazdı. Gönüler çizimleri Merve Gül Karaca'ya ait kitapta tarihi kent İstanbul'un tasavvuf alimlerini yazdı. Gönüler kitabında Aziz Mahmud Hüdayi'den Ayasofya Camii'ne, Mehmed Emin Tokadi'den Yahya Efendi Dergahı'na kadar her şeyi miniklere şöyle anlattı: Üzerinde durduğumuz şey; insanın bu dünyaya iyilik yapmak, bazı vazifeleri yüklenmek için geldiği ve bu iyiliğin de insandan insana tecelli etmesi, güzelliğin bu şekilde etrafı kaplaması.

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