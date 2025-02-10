"Teyze anne yarısıdır" dedi böbreğini vererek hayat verdi!

Avusturya'da özel bir firmada optimize raportörü olarak çalışan ve doğuştan tek böbreği olan 2 çocuk babası Kürşat Özkan'a 5 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Özkan'a, Avusturya'da uygun böbrek bulunamadı.

Kayseri'de yaşayan ve tansiyon hastası olan teyzesi Songül Canpolat ise yeğenine böbreğini bağışlamak istedi. Doktorların zayıflaması gerektiğini söylediği Canpolat, 6 ay boyunca egzersiz yaparak haftada 3 gün Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek, düzenli kontrol yaptırdı.

6 ay sonra 15 kilo verip 80 kilodan 65 kiloya düşen Songül Canpolat'ın böbreği uygun bulunarak yeğeni Kürşat Özkan'a nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası teyze-yeğen taburcu edildi.

15 KİLO ZAYIFLADI

Yeğeni için ameliyat olduğunu anlatan Songül Canpolat, "Yeğenimin böbreğe ihtiyacı olduğunu duyduğum zaman Erciyes Üniversitesi'ne geldim. Doktorlarla görüştüm. Tansiyon hastası olduğum için zayıflayınca böbreğimi yeğenime verebileceğimi söyledi. Güzel bir yol çizdiler. 80 kilodan 65 kiloya düştüm. Yürüyüş ve diyet yaparak kilo verdim. Bunun sonucunda böbreğimi yeğenime hediye ettim. 6 ay boyunca günde sabah-akşam 20 bin adım atarak zayıfladım. Hipertansiyon hastası böbrek veremiyormuş ama ben zayıfladığım için verebileceğimi belirttiler" dedi.