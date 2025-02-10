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Sahtekarlar iş başında! DMD hastası Görkem’in hastalığını kullanıp para topladılar

Isparta'da DMD hastası Görkem Efe için yardım kampanyası başlatıldı. Ama sahtekarlar, çocuğun adını kullanıp para topladı. Resmen hayallerini çaldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Sahtekarlar iş başında! DMD hastası Görkem’in hastalığını kullanıp para topladılar

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    Görkem Efe, bir tür kas hastalığı olan DMD ile dünyaya geldi. Tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlendi. Ama toplanan para sadece yüzde 9'a ulaşabildi. Aile ise bazı vicdansızların, Görkem Efe'nin resmiyle kapı kapı gezip para topladığını öğrendi. Polise gitti. Emniyet teyakkuza geçti. Baba Alper Şengün, "Kimseye elden para vermeyin" dedi.

    CAN HIRSIZLARI!
    Hayatı zamanla yarışan 16 yaşındaki Görkem Efe için başlat��lan yardım kampanyasına vicdansız dolandırıcılar dadandı. Yürüme yeteneği kaybetmek üzere DMD hastası Görkem için yasa dışı yardım toplayıp ceplerine attılar...

    Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası, 40 günde yüzde 9'a ulaştı. Aile, bilgileri dışında para toplayanların olduğunu duyduğunda büyük üzüntü yaşadı. Baba Alper Şengün, gözyaşları içinde oğlunun durumunu anlatarak, "Oğlum yürüme yeteneğini kaybetmek üzere, zamanımız çok az. Onun hayalleri var. Ancak bazı vicdansızlar kampanyamızı suistimal ediyor. Bu tür dolandırıcılık girişimleri, oğlumun tedavisini geciktiriyor" dedi. Şengün ailesi durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Emniyet soruşturma başlattı. Baba Alper Şengün, "Oğlum yürüme yeteneğini kaybetmek üzere, zamanımız çok az. Bağış yapmak isteyenler sadece valilik onaylı banka hesaplarını ve resmi bağış noktalarını kullanmalıdır" diye konuştu.

    HAYALLERİME ENGEL OLMAYIN
    16 yaşındaki Görkem Efe de dolandırıcılara tepki göstererek, "Bazı insanlar bizim haberimiz olmadan sahte bağış topluyor. Bu, kampanyama zarar veriyor ve beni çok üzüyor. Bir an önce tedavime kavuşmak istiyorum ve kampanyamızın hızlanmasını bekliyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

    DMD NEDİR?
    Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı, genlerdeki mutasyon nedeniyle ortaya çıkan, kaslarda zayıflık ve erimeye neden olan bir hastalıktır. Denge sorunları, kaslarda zayıflık ve yürüme güçlüğü gibi belirtilerle görülen DMD hastalığı, erkek çocuklarını etkiler.

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