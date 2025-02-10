Kutsal Güneş Kurnaz 12. Türkiye Şampiyonluğunu kazandı

Tekirdağlı milli yelkenci 15 yaşındaki Kutsal Güneş Kurnaz, Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ILCA 6 kategorisinde birinci olarak kariyerindeki 12. Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Ulusal başarılarının yanı sıra Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kürsüye çıktı. Kurnaz, Türkiye'yi yetenekleriyle uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

"HER YARIŞ BIR TECRÜBE"

Güneş Kurnaz, yelkende Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra yurt dışında da önemli derecelerinin olduğunu söyledi. Her yarışın kendisi için önemli "bir tecrübe" olduğunu vurguladı. Kurnaz, "Ülkemi yurt dışında temsil etmek gurur verici. Madalyalarımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"DESTEKLENMESİ GEREKİR"

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, "Kulüp olarak ilk önce Bodrum'da düzenlenen uluslararası yelken yarışına katıldık. Kutsal, burada gençler sıralamasında birinci oldu. Daha sonra Türkiye şampiyonasında yine birincilik kürsüsünde yer aldı. Desteklenmesi gereken bir sporcu" dedi.