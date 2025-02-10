Kadıköy Sahili’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset Deniz Polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. 23 Kasım'da denize düşen Ayşe (29) ve Velat Can (23) bulunamamıştı.

Aşiyan'da denize düşen kız kardeşini kurtarmak isteyen Velat Can'ın cesedi üç ay sonra bulundu.