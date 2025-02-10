Çinli Tuo ve Türk gelin Neslihan Rize’de evlendi

Çin'in Wuzhou kenti Cenxi (Senşei) bölgesinden olan Tuo, Rize'nin Çayeli ilçesinden olan Neslihan Korkmaz ile 3 yıl önce ortak bir arkadaşları vasıtası ile tanıştı. İnternet üzerinden görüşen çift, birbirlerini beğenerek evlenme kararı aldı.

Bunun üzerine Türkiye'ye gelen Tuo ilk önce Müslüman olarak Tuo Taha oldu. İşlemleri tamamlayan çift, Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını ise Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi kıydı. Nikah cüzdanını geline uzatan Çiftçi, "Gidip de nikah cüzdanını elin Çinlisine verecek değiliz. Kendi kızımıza vereceğiz herhâlde" diye espri yaparak tüm salonu güldürdü. Damat Tuo Taha'nın horon performansı davetlilerden büyük alkış aldı.