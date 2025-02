Çanakkale’de deve satışı nedeniyle çıkan tartışmada kasap öldürüldü

Çanakkale'de besici Yahya Can Ö. (20), geçen yıl iki çocuk babası kasap Kerim Özdemir'e (29) "Gölge" isimli devesini 1 milyon liraya sattı. Parasının bir kısmını aldı. Özdemir, kalan kısmı için deve güreşleri sezonunun açıldığı Aralık'ta ödemek için Can Ö.'yle anlaştı. Ancak Özdemir, borcunu ödeyemeyince Yahya Can Ö, çıldırdı. İkili, Geleneksel Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'nde tartıştı. Silahını çeken Yahya Can Ö, Özdemir'e kurşun yağdırdı. Çok kan kaybeden Kerim Özdemir, kurtarılamadı. Katil zanlısı, Ayvacık'taki evinde gözaltına alındı.

Besici Yahya Can Ö, 1 milyon liraya sattığı devenin parasını alamadı. Kasap Kerim Özdemir'i silahla hayattan kopardı.