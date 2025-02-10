Aslı Kuş'tan kendini çocuklara adadı! "O çocukların bize ihtiyacı var"

Konya'da dört çocukları olan Neriman (49) ve Şükrü Tosun (56) çifti, babası ölünce 7 yaşında devlet korumasına alınan Aslı Kuş'un bir yıl sonra koruyucu ailesi oldu. Aslı Kuş, küçük yaşta annesizliğin ve babasızlığın ne demek olduğunu çok iyi anladığını söyledi. Kuş, şöyle konuştu:
"O çocukların bize ihtiyacı var. Onların başlarını okşamamız gerekiyor. Çocuklarınıza sahip çıkın, onları sevin, merhamet gösterin. Onlar daha güçlü, daha başarılı oluyor. Her ay düzenli şekilde o yetim çocuklara, burs, kıyafet, gıda şeklinde destek veriyoruz." Koruyucu aile yanında büyüyen Aslı Kuş, hayırseverlerin de desteğiyle oyuncak, kıyafet hediye ettiği, okumalarına teşvik için maddi yardımda bulunduğu çocukları yalnız bırakmıyor...