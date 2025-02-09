Önce tartıştı ardından kurşun yağdırdı!

Kocaeli'de yaşayan ve spor salonunda çalışan Velican Aras, tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını sürdüren Alihan Şeker (21) ile tartıştı. Olay yerinden ayrılıp tekrar gelen Şeker, bu sefer de spor salonunun önünde duran Velican Aras'a kurşun yağdırdı. Talihsiz Velican Aras, olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Alihan Şeker'in cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" paylaşımında bulundu. Polis ekipleri, Alişan Şeker'i gözaltına aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN