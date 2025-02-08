Giresun’da dolandırıcıların tuzağına düştü yüz binler kaptırdı

Dolandırıcıların bu sefer ki kurbanı Giresun'daki 80 yaşındaki emekli diş doktoru Halis Eren. Emekli diş hekimi, telefon dolandırıcılığı sonucu hesabından toplam 570 bin TL'lik paranın çekilmesiyle büyük maddi zarara uğradı.



Gece yarısı adına açılan sahte hesap üzerinden gerçekleşen işlemler sonucu dolandırıldığını belirtti. Eren, saat 01.00'de başlayan ve farklı zaman dilimlerinde tekrarlanan işlemlerle, 550 bin TL kredi çekildiğini, ardından kredi kartı hesabından 5 bin TL'lik işlemlerin defalarca yapıldığını söyledi.



Banka, bu parayı ödemediği gibi, hesabında bulunan 20 bin TL'yi de borç olarak tahsil etti. Mağdur Halis Eren, "Hesabıma ait hiçbir imza, onay ya da irtibatım olmadan tüm işlemler gerçekleştirilmiş. Özellikle gece yarısı saatlerinde, Dubai'de alışveriş yapılmış olması aklıma gelmiyor" diye konuştu.



Eren, olayın ardından İzmir'deki savcılığa başvurduğunu ve ifadesini verdiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben Eynesil İlçe Emniyet Müdürü Halis Eren ile mi görüşüyorum? şeklinde sorular sordular. Bu sırada duraksamadan "Evet" yanıtını verdim. Daha sonra fark ettim ki, bu "evet" cevabı, dolandırıcılar tarafından sahte onaylar oluşturmak için kullanılıyor."

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