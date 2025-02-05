İstanbul'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldatıldığını düşünerek dedektif bulmak istedi. İnternette araştırma yaparken "Özel dedektiflik ve dijital takip hizmetleri" ilanını görünce şüphelilerle iletişime geçti.



Şüpheliler, kadına eşinin telefonundan silinen mesajları geri getirebileceklerini ve hatta eşinin geçmiş konuşmalarına bile ulaşabileceklerini söyledi. Dolandırıcılar, ancak bunun için üç farklı paketten oluşan özel bir yazılım satın almaları gerektiğini belirtti.



Mağdur kadın, dolandırıcılara farklı zamanlarda tam 7 milyon Türk lirası ödedi. Ancak hiçbir sonuç elde edemedi. Dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak hapse gönderildi. ÖMER ÇETİN

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