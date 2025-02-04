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Ege beşik gibi: 5 günde 600 sarsıntı! Komşu'da kırmızı alarm I Adalardan kaçış başladı

Aralarında Santorini’nin de bulunduğu Kiklad Adaları’ndaki yüzlerce deprem, hem bölge sakinlerinde hem de Türkiye kıyılarında endişeye yol açtı. Bilim insanları ise depremlerin Santorini yanardağıyla ilişkili olmadığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Ege beşik gibi: 5 günde 600 sarsıntı! Komşu’da kırmızı alarm I Adalardan kaçış başladı

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    Yunan adaları 5 gündür sarsılıyor. Büyüklükleri 4.9'ları bulan yüzlerce deprem nedeniyle ünlü Yunan adalarından kaçış da başladı.

    Bu paniği en çok yaşayan ise Yunanistan'ın iki ünlü adasındandan biri olan Santorini. Deprem bilimci Gerasimos Papadopoulos, "Artık tüm olasılıklar açık. Sismik dizilim öncü şokların tüm özelliklerini taşıyor" dedi.

    OKULLAR KAPANDI
    Santorini ile Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında son 24 saatte artan sismik aktiviteyle ilgili olarak, Sismik Risk Değerlendirme Komitesi, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

    Dünkü toplantıda bilim insanlarının önerileri doğrultusunda Thira, Anafi, Ios ve Amorgos'ta okulların kapalı kalmasına karar verildiği hatırlatıldı.

    1956'DA YIKMIŞTI
    Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Manolis Skordilis, "En endişe verici şey, bir fayın aktif hale gelmesidir. 20 kilometreden uzun ve daha önce hangi fay üzerinde bulunduğu bilinmeyen, 1956 yılında Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir" dedi.

    Thira Belediye Başkanı Nikos Zorzos da, "Beklenen bir endişe var, makul bir endişe. Kaçış dalgası diye bir şey yoktur. Bazı insanlar gerçekten gidiyor" ifadesini kullandı.


    PROF. GÖRÜR "TSUNAMİ RİSKİ VAR"
    Ege Denizi'nde 5 gündür devam eden deprem fırtınasının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

    Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür endişe yaratan depremleri değerlendirdi. Bölgeye yakın yerlerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Tsunami riskine de dikkat çekti. "7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, "7 üzeri olursa yapar.

    Hatta Santorini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür.

    Deniz seviyelerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Müdahale bazında alarma geçilmeli" uyarısında bulundu.

    Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladıYunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı
    Yunanistan'da deprem ve tsunami paniği! Santorini'den kaçış başladı
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