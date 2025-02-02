Talihsiz kadın boşanmak istediği eşi tarafından satırlı saldırıya uğradı!

Nevşehir'de uzaklaştırma kararı bulunan M.K. (42), eşi Leyla Körlü'ye (40) bodrum kattaki evinde satırla saldırdı. Eşinin satırlı saldırısı sonucu kafasından ve kollarından aldığı derin darbelerle ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırgan M.K.'yı yakaladı. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden talihsiz kadın, hasta yatağında yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

'BOŞANIRSAN ÖLDÜRÜRÜM'

Körlü, "21 yıllık evliliğimde eşim sürekli şiddet uyguluyordu. Çocuklarımın psikolojisini bozuyordu. Beni sürekli tehdit ediyordu, 'boşanırsan öldürürüm' diyordu. Ben de dayanamayıp uzaklaştırma kararı aldım. Boşanma davası açtım, korkmadım. Ama o merdivenlerin altına saklanarak bana pusu kurdu. Elinde satırla bana saldırdı. Çocuklarımın gözü önünde yaptı bunu. Çocuklarımın gözünde beni ağır yaraladı. Çocuklarımın da psikolojisi çok bozuldu. Beni öldü diye bırakıp kaçtı. Öleceğimi düşündüm, parmaklarım kopmak üzereydi. Eğer cezaevinden çıkarsa yarım kalan işini bitirecek" şeklinde konuştu.

Murat Kaya ise, "Çok şükür ablam hayati tehlikeyi atlattı" dedi.

Kısa sürede yakayı ele veren saldırgan cani koca M.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.