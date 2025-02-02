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Savcıyım diye kendini tanıttı, emekli öğretmen Ahmet Tunca’yı 25 milyon lira dolandırdı!

Çanakkale’de kendini telefonda savcı olarak tanıtan dolandırıcı, emekli öğretmen Ahmet Tunca’yı 25 milyon lira dolandırdı. 2 daire, 1 köy evi, 3 zeytinlik sattırdı. Bir kişi tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Savcıyım diye kendini tanıttı, emekli öğretmen Ahmet Tunca’yı 25 milyon lira dolandırdı!

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    Çanakkale Ayvacık'ta yalnız yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Tuncay'ı arayan dolandırıcılar, kendilerini hakim, savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağı söylemiyle kandırdı.

    Ahmet Tuncay, kendisine ait 2 daire, 1 köy evi ve 3 zeytinlik bahçesini satarak 6 parça halinde toplam 25 milyon TL nakit parayı ikametine gelen dolandırıcılara teslim etti.

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan şikayet sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bankadan 4 milyon lirasını da çeken emekli öğretmen şüphelilere parayı teslim etmek istediği sırada polis ekipleri şüphelilerden T.E.'yi yakaladı. T.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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