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Muğla'da yasak aşk cinayeti! Yasemin'in ölümündeki gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı

Muğla’da 19 yıldır ailesinin haber alamadığı Yasemin Dermenci’nin öldürülerek, ormanlık alana gömüldüğü belirlendi.Tutuklanan katil kadın, kocasıyla ilişkisi olduğu için Yasemin’i öldürdüklerini itiraf etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Muğla’da yasak aşk cinayeti! Yasemin’in ölümündeki gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı

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    Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci'nin dosyasını yeniden ele aldı.

    Geçen yıl farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (40) isimli kadın ile Ömer Dalbudak (44), geçen çarşamba günü yakalandı.

    Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak'tan da yardım alarak, ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un gösterdiği yerde yapılan aramada Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu.

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