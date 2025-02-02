SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: İcra çetesi üyeleri teknik takip sonucu yakayı ele verdi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, kendilerini uzlaştırmacı avukat ve icra memuru olarak tanıtan çete üyeleri, 123 vatandaşı 10 milyon TL dolandırdı. Çete lideri C.A. ile birlikte 101 şüpheli yakalandı.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
İzmir’de dolandırıcılık operasyonu: İcra çetesi üyeleri teknik takip sonucu yakayı ele verdi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    2024 yılı içerisinde ülke genelindeki 123 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini uzlaştırmacı avukat veya icra memuru olarak tanıtıp "hakkınızda icra davası var" yalanıyla kandıran çete üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.

    Şüphelilerin uzlaştırma ücreti adı altında 10 milyon TL'den fazla dolandırdığı tespit edildi. Çete liderliğini C.A'nın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucu 101 şüpheli yakalandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali
    ’Yenidoğan Çetesi’ sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
    Kardelenler
    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler?
    Bahçeli’den ’ihraç edilen teğmenler’ açıklaması: Maskeli darbe severler aklını başına almalıdır
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na slogan tepkisi: Bula bula katillerin sloganını buldular
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi
    Alvaro Morata Galatasaray’da! Satın alma opsiyonu detayı
    Kandil’den sabotaj: Terörist Sabri Ok Öcalan üzerinden pazarlık peşinde!
    Kemal Kılıçdaroğlu CHP’deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?
    Fenerbahçe’ye harika çocuk! Transferde bomba patlayacak
    İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu
    Trump’tan Gazze skandalı! Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı dedi O Gaza Mozambik’te çıktı
    Kayseri’de Uğurcan farkı! Kayserispor Trabzonspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan CHP’yi yerden yere vurdu: İzmir’e en ufak faydaları yok!
    CANLI | Gazze ve Han Yunus’ta dördüncü rehine takası: 183 Filistinli özgür | Refah Sınır Kapısı açıldı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek
    ❄️İstanbul’a kar geliyor! Valilik ve AKOM’dan peş peşe uyarı
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia