İzmir’de dolandırıcılık operasyonu: İcra çetesi üyeleri teknik takip sonucu yakayı ele verdi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

2024 yılı içerisinde ülke genelindeki 123 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini uzlaştırmacı avukat veya icra memuru olarak tanıtıp "hakkınızda icra davası var" yalanıyla kandıran çete üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin uzlaştırma ücreti adı altında 10 milyon TL'den fazla dolandırdığı tespit edildi. Çete liderliğini C.A'nın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucu 101 şüpheli yakalandı.