Depremde iki kızını ve bir kolunu kaybetti! Sağ kalan tek evladıyla hayata tutundu

Hatay Belen'de yaşayan 3 çocuk annesi Halime Nuray Bağrıaçık (24), 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerle sarsıldı. Yıkılan Sarımazı Mahallesi'ndeki apartmanda 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci'yi kaybetmenin acısını yaşadı.

Kendisinin sağ kolu ve 9 yaşındaki kızı İrem'in de sol bacağı kurtarılamadı. İrem için ayağa kalkmaya, güçlü durmaya çalışan Halime Nuray Bağrıaçık, çok zor iki yıl geçirdiklerini anlattı. En büyük isteğinin ise biyonik kol taktırıp, kızının saçlarını taramak ve ona doyasıya sarılabilmek olduğunu söyledi.

Bağrıaçık, "İrem için ayakta kalmalıyım. Birbirimizin en büyük destekçisiyiz. Birbirimize her sarıldığımızda acılarımızı unutuyoruz. Benim için kan ağlasa da İrem gülünce dünya daha da güzel oluyor. İnanıyorum ki başaracağız ve yeniden ayağa kalkıp, güçlü olacağız" ifadesini kullandı.