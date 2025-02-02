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Depremde iki kızını ve bir kolunu kaybetti! Sağ kalan tek evladıyla hayata tutundu

3 çocuk annesi Halime Bağrıaçık, depremde kızları İnci ve Selma Nur’u kaybetti. Kendisinin bir kolu ampute edildi. Sağ kalan kızı İrem’in de bacağı kesildi. Tüm bunlara rağmen anne ve kızı, umutlarını yitirmedi. Hayata tekrar ‘merhaba’ dedi.

Tolga Yanık Tolga Yanık
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Depremde iki kızını ve bir kolunu kaybetti! Sağ kalan tek evladıyla hayata tutundu

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    Hatay Belen'de yaşayan 3 çocuk annesi Halime Nuray Bağrıaçık (24), 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerle sarsıldı. Yıkılan Sarımazı Mahallesi'ndeki apartmanda 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci'yi kaybetmenin acısını yaşadı.

    Kendisinin sağ kolu ve 9 yaşındaki kızı İrem'in de sol bacağı kurtarılamadı. İrem için ayağa kalkmaya, güçlü durmaya çalışan Halime Nuray Bağrıaçık, çok zor iki yıl geçirdiklerini anlattı. En büyük isteğinin ise biyonik kol taktırıp, kızının saçlarını taramak ve ona doyasıya sarılabilmek olduğunu söyledi.

    Bağrıaçık, "İrem için ayakta kalmalıyım. Birbirimizin en büyük destekçisiyiz. Birbirimize her sarıldığımızda acılarımızı unutuyoruz. Benim için kan ağlasa da İrem gülünce dünya daha da güzel oluyor. İnanıyorum ki başaracağız ve yeniden ayağa kalkıp, güçlü olacağız" ifadesini kullandı.

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