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Bolu'daki yangın faciasında oğlunu kaybeden Doç. Dr. Zeynep Kotan, otelin hissedarlarıyla ilgili çarpıcı iddiaları açıkladı

Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciasının ardından ihmaller ortalığa saçıldı. Faciada oğlunu kaybeden Psikiyatrist Zeynep Kotan’dan gelen iddia ise ortalığı karıştırdı: Otel hissedarları yangından sonra bankadan 5 milyon dolar çekti. Tüm araçları elden çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Bolu’daki yangın faciasında oğlunu kaybeden Doç. Dr. Zeynep Kotan, otelin hissedarlarıyla ilgili çarpıcı iddiaları açıkladı

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    Türkiye, Bolu'daki otel faciası ile sarsıldı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında kimi annesiyle, kimi babasıyla, kimi arkadaşlarıyla kimi de ailesiyle Bolu'ya gitmişti. Kar tatili için otele yerleşmişti.

    Ancak gece yarısı çıkan yangın, mutlulukla başlayan her hikayeyi hüzünle bitirdi. Yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bembeyaz karlar onların acısıyla kararırken geriye kalan ise yürekleri delen hikayelerdi. Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri acılı aileleri ve yakınlarına teslim edildi.

    Teslim edilen cenazeler arasında bir zamanlar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde de görev yapan Doç. Dr. Zeynep Kotan'ın oğlu Ömür Kotan da yer aldı. Kotan'ın cenazesi başkentte dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

    '5 MİLYON DOLAR ÇEKİLDİ'
    Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, yangında oğlunu kaybeden Psikiyatrist Doç. Dr. Zeynep Kotan çok çarpıcı iddialarda bulundu. Kotan, konuk olduğu programda yangının ilk anında, otel sahiplerinin merdivenlerden rahatça çıkabildiğini söyledi. Otelin üç hissedarı hakkında halen gözaltı kararı verilmediğinin altını çizen Kotan, yangın sonrası bir bankadan 5 milyon dolar çekildiğini ve noterde araç satışlarının yapıldığını anlattı.

    BAKANLIK DEVREDE
    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlayacağı 3 Şubat'tan itibaren uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandı.

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