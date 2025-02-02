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Ankara'da motokurye Oğulcan'ın öldüğü kazada takipsizlik kararına acılı aileden itiraz!

Ankara'da motokurye Oğulcan Özbek'in TIR ile çarpışarak hayatını kaybettiği kazada, savcılık TIR şoförünün kusuru bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Özbek ailesi, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Ankara’da motokurye Oğulcan’ın öldüğü kazada takipsizlik kararına acılı aileden itiraz!

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    Ankara'da motokurye Oğulcan Özbek (26), geçen yıl 20 Ekim'de motosikleti ile işe giderken, TIR ile çarpışarak yaşamını yitirdi. Savcılık soruşturmasında TIR şoförünün kazada kusuru bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

    Özbek ailesi, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.

    Anne Esen Ceyhan "Çocuğumu benden kopardılar. 2 tane kedisi olan, kendisi aç kalıp kedilerini aç bırakmayan bir çocuktu. Hayata sıkı tutunmuş olan bir çocuğun, bilerek bir aracın önüne çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Sanki bilerek önüne kırılmış gibi düşünülmesi, beni bir anne olarak yaralıyor" diyerek isyan etti.

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