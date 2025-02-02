Anadolu’nun ilk camisi ibadete açılmak için gün sayıyor!

Asrın felaketi depremlerde yıkılan Anadolu'nun ilk camisi Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Habib-i Neccar Camii'nin yeniden ihya sürecinde önemli bir aşamanın geride kaldığını söyledi.

Başkan Altay, "Çalışmaları adeta bir yapbozun parçalarını tamamlar gibi titizlikle sürdürüyoruz. Taşların imalatı, duvarların örülmesi, pencerelerin ve şadırvan çatısının oluşturulması gibi işlemlerden yeniden imal edilen ahşap kubbe kısmı da yerine yerleştirildi. Habib-i Neccar Camii, kutlu bir mekân olmayı sürdürecek" dedi.