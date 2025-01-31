Türk emlakçı Burak Güler’den Dubai’de rekor satış!

Dubai'nin en lüks adalarından Pearl Jumeirah'da rekor bir satış yapıldı. En pahalı villa ve arsa bir Türk emlakçı Burak Güler tarafından satıldı. 25.8 milyon dolarlık rekor satış ülke medyasında manşetlere çıktı.

Güler, "Dubai'de 116 bin 500 dolar milyoneri yaşıyor. Satışlardan biri, adanın en güzel evlerinden biri olarak gösterilen hazır bir villa; diğeri ise özel plajı, çift cephesi ve Burj Khalifa manzarasıyla adanın en özel arsasıydı. Adalarda hala birçok özel malikane yeni alıcılarını bekliyor" açıklamasını yaptı.