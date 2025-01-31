İzmir’de filmleri aratmayan olay! Ailece banka soyup, parayı bağ evinin bahçesine gömdüler

Film gibi olay, yılbaşı gecesi İzmir Karşıyaka'da meydana geldi. Bir banka çalışanı, aralarında nakil aracı şoförü de olan 3 akrabasıyla nakil aracıyla şubelerde para topladı.

56 milyon lirayla sırra kadem bastı. 25 milyon lirayı Kemalpaşa'da bağ evinin bahçesine gömdü. Yanlarına aldıkları dövizlerle yurt dışına kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettikleri şüphelilere 1 aylık teknik ve fiziki takip yaptı. Bağ evinin bahçesine gömülü olan 25 milyon lira bulundu. Ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK BORCU VARMIŞ

20 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 kişi, tutuklandı. Öte yandan tutuklananlardan nakil aracı şoförünün yüklü miktarda borcu olduğu, soygun olayına da borcunu ödemek için karıştığı anlaşıldı. Araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği belirtildi.