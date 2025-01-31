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Depremde 2 çocuğunu kaybeden Fatma Baykara’ya Bulut Aras umut oldu!

Fatma Baykara, 6 Şubat’taki depreme yakalandığında 3 aylık hamileydi. Felakette kendisi, eşi ve kızı kurtulurken, 2 evladı can verdi. Ve depremden 6 ay sonra dünyaya gelen Bulut Aras, artık tüm ailenin hayata sarılma nedeniydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Depremde 2 çocuğunu kaybeden Fatma Baykara’ya Bulut Aras umut oldu!

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    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri binlerce vatandaşımızın ölümüne yol açtı. Binlercesi yaralandı. Devlet, millet el ele verip yaraları sardı. Malatyalı Baykara Ailesi de yürekleri yakan bir hikayenin tam ortasındaydı.

    Fatma ve Mehmet Emir Baykara çifti, "Depreme dayanıklı" diye yeni bir eve taşındı. 3 evlatları ile yeni yuvalarında yeni bir hayata başladı. Ne yazık ki deprem bu mutluluğu yarım bıraktı. Baykara çifti ve 11 yaşındaki kızları Yağmur enkazdan sağ çıktı. Ancak 8 yaşındaki Damla ve 6 yaşındaki Yunus ne yazık ki kurtarılamadı.

    "BİZLERE UMUT OLDU"
    Deprem sırasında 3 aylık hamile olan Fatma Baykara, bazanın oluşturdurduğu yaşam boşluğunda hayatta kaldı. Ve aile Bulut Aras'ın doğumuyla yeniden hayata sarıldı. Fatma Baykara'nın sözleri ile yürekleri dağladı:

    Oğlum Yunus'a kardeşinin olacağını söylemiştim. Çok sevindi. 'Anne adı Bulut Aras olsun' dedi. 3 gün sonra deprem oldu, Oğlum ve ablası hayatını kaybetti. 6 ay sonra doğan oğluma Bulut Aras şimdi 17 aylık. Bize umut oldu."
    ALİ ALTUNTAŞ-TAHİR ÖZÇELİK

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