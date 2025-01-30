Kocaeli İzmit'te bir eğlence merkezinden evlerine gelen çift arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Ayşe Duran (43), evdeki tabancayla Emrah Duran'a (42) kurşun yağdırdı. Göğsünden yaralanan Emrah Duran, kanlar içinde yığıldı. Tabanca sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Emrah Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Sekreter olan Aysel Duran ise gözaltına alındı.

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