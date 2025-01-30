Çukurca Devlet Hastanesi’ne yapılan atalamar ve yeni açılan üniteler sağlık hizmetlerini güçlendirdi

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi 15 bin nüfuslu Çukurca'da devlet hastanesine yapılan doktor atamaları ile hasta sevkleri önemli oranda azaldı. Geçen yıla kadar 4 uzman ve 4 pratisyen hekimin çalıştığı hastanede, bu yıl 12 uzman ve 14 pratisyen hekim görev yapmaya başladı. Son teknoloji tıbbi cihazlar sayesinde ilçe tarihinde ilk olarak değerlendirilen birçok ameliyatın yapıldığı hastanede faaliyete alınan 'doğumhane', 'yoğun bakım' ve 'ameliyathane' ünitelerinde özellikle acil ve kritik durumdaki hastalar tedavi ediliyor. Hastanede şu ana kadar 50'ye yakın ameliyat başarılı şekilde gerçekleştirilirken, hastalar sağlık hizmeti almak için il dışına gitme çilesinden de kurtulmuş oldu.

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