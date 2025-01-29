Senin burcun listede! Sevgililer Günü’nde aşkı bulacak 3 burç

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Sevgililer Günü, aşkın ve romantizmin en çok kutlandığı zamanlardan biridir. Bu özel günde bazı burçlar, yıldızların da etkisiyle şanslı ve aşka daha yakın olabilir. İşte Sevgililer Günü'nde aşkı bulacak 3 burç...

(Takvim Foto Arşiv) Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Terazi burcu, ilişkilerde uyum arayan, romantizmi seven ve başkalarıyla bağlantı kurma konusunda doğal bir yeteneğe sahip bir burçtur. Sevgililer Günü'nde, Terazi'nin içsel denge arayışı daha da güçlenebilir. Bu dönemde eski bir aşk yeniden alevlenebilir veya yeni bir ilişkiye adım atabilirler. Romantik akşam yemekleri ile aşkı bulmaları an meselesi.